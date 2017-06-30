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30 Haziran 2017 18:41

Samsun’da bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da 2 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da bıçakla yaralamaya adli kontrol

30 Haziran 2017 18:41


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde 3 gün önce saat 23.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında 24 yaşındaki E.D.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.N.(39) ve M.N. yaralanmış, olay sırasında E.D.’nin babası A.D. de bıçaklanarak hastanelik olmuştu.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri 2 kişinin bıçaklanması olayıyla ilgili E.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.D. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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