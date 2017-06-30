Samsun’da bıçakla yaralamaya adli kontrol

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde 3 gün önce saat 23.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında 24 yaşındaki E.D.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.N.(39) ve M.N. yaralanmış, olay sırasında E.D.’nin babası A.D. de bıçaklanarak hastanelik olmuştu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri 2 kişinin bıçaklanması olayıyla ilgili E.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.D. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.