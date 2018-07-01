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01 Temmuz 2018 19:31

Samsun’da bıçakla yaralamaya tutuklama

Samsun’da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da bıçakla yaralamaya tutuklama

01 Temmuz 2018 19:31


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan Ertuğrul K. (22) sırtının 2 yerinden Görkem Ö. (19) ise sol koltuk altından ve kolundan yaralandılar. Yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Ertuğrul K.’yi Aytuğ K.nin (19), Görkem Ö.’yü de 17 yaşındaki kardeşi S.T. adlı kızın bıçakladığını tespit etti. Aytuğ K. ve S.T. gözaltına alındılar. Yaşı küçük olan S.T., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan iki kardeş bıçakla yaralama suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Aytuğ K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.T., ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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