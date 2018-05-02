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02 Mayıs 2018 16:47

Samsun’da bıçaklı dehşet: 1 ölü

Samsun’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ensesi, kafası ve yüzünden bıçaklanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun’da bıçaklı dehşet: 1 ölü

02 Mayıs 2018 16:47


Olay, Samsun’un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Tren İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah inşaata çalışmaya giden bir vatandaş, 23 yaşındaki Serkan Akyol’u yerde kanlar içinde görünce polise haber verdi. Olay yerine giden polis, vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, aynı yerde ellerinden bıçakla yaralanmış Serkan S.’yi de buldu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Serkan S., tanımadığı kişilerin gelip kendilerine saldırdıklarını ve bayıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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