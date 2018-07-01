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01 Temmuz 2018 15:01

Samsun’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralanırken olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Samsun’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

01 Temmuz 2018 15:01


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan Ertuğrul K.(22) sırtının 2 yerinden Görkem Ö.(19) ise sol koltuk altından ve sosyal kolundan yaralandılar. Yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Ertuğrul K.’yi Aytuğ K.nin (19), Görkem Ö.’yü de 17 yaşındaki kardeşi S.T. adlı kızın bıçakladığını tespit etti. Aytuğ K. ve S.T. gözaltına alındılar. Yaşı küçük olan S.T., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan iki kardeş bıçakla yaralama suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.




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