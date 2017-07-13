Samsun’da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kurtuluş Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içki içen arkadaşlar arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada E.E.(25), T.Ç.(33), H.K.(25) ve M.G.(28) yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bıçakla yaralama yapan ve kendisi de yaralanan M.G., savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.