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04 Temmuz 2018 12:55

Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, bıçaklı saldırgan polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

04 Temmuz 2018 12:55


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut O.(25), sol koltuk altının 3 yerinden yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçakla yaralama olayını Sırrı G.’nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti. Sırrı G., yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sırrı G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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