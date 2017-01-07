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07 Ocak 2017 23:35

Samsun’da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

07 Ocak 2017 23:35

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Yeşilırmak Mahallesi’nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.C.(35) ve K.Y.(33) çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan K.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.



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