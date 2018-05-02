Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde saat 21.30 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kerem Y.(30) sırtından ve kardeşi Ali Y. ise göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından kardeşlerden Kerem Y. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ali Y. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bıçaklı saldırı olayını gerçekleştirdikleri ileri sürülen Hüseyin A. ve Hasan A. kardeşler olaydan sonra kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.