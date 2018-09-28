Samsun'da “Bilime İlkadım” festivali

Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından, “Bilime İlkadım” isimli Bilim Festivali düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Samsun 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu ile İlkadım Belediyesi iş birliği ile TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen festivalde, birbirinden ilginç bilim ve sanat ürünleri sergilendi. Festival, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çocuklarımızın ufkunu açacak, halkımızı bilim ile buluşturacak, zeka oyunları, gökyüzü gözlemleri, robotik kodlamalar, atölye çalışmaları, bilim şovları ve sergiler gibi yarışmaların olacağı, içeriği dolu dolu olan şenliğimizde çocukların eğitimi üzerine kıymetli çalışmaları olan çok değerli iki yazarımız, ‘Hatice Kübra Tongar ve Şermin Yaşar'ı sizler ile buluşturacağız. Bu vesile ile ülkemizin dört bir yanından gelerek şenliğimize katılan, burada atölye çalışması yapacak olan çok değerli misafirlerimize, bu projede emeği olan proje yürütücüsü Ferda Hanım'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizim için en değerli en kıymetli yatırım çocuklarımıza olan yatırımdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bir ayakları kendi medeniyetinin değerlerinde sabit olacak şekilde bilimde ilimde çağı yakalamaları, bilime değer katmaları tüm insanlığa faydalı olacak buluşlar yapmaları ülkemizi her alanda göğsümüzü kabartacak şekilde temsil etmeleri bizlerin en önemli övünç kaynağı olacaktır. Bu kapsamda 2 gün sürecek olan şenliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Bu cıvıl cıvıl yavrularımızın arasında bulunmaktan çok mutluyuz. Erdoğan başkanımızın davetiyle bugün gerçekten emek verilmiş bu güzel buluşmada bir araya geldik. Şehrimizde TÜBİTAK destekli böyle bir projenin hayata geçmesi bizler için de çok kıymetli. Biz önümüzdeki günlerde inanıyoruz ki Samsun başta olmak üzere Türkiye, özellikle son dönemlerde yaşanan saldırıların arkasından bunu bir sıçrama tahtasına dönüştürecektir. Biz de bunu bu güzel yavrularımızla başaracağız. Biz bugün Samsun'u Türkiye'nin hem milli savunma sistemleri hem de ileri teknoloji ürünleri üretimi konusunda yerli ve milli üretimin merkezi haline getirmenin çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından protokol üyeleri tarafından festivalin açılışı gerçekleştirilerek stantlar gezildi.

Programa ayrıca, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.