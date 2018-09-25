Samsun'da binlerce kadın meslek sahibi oluyor

İlkadım Belediyesinin katkıları sayesinde, binlerce ilkadımlı, açılan kurslarla hem meslek sahibi oluyor hem de usta birer zanaatkara dönüşüyor. İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Halk Eğitim Merkezi, 80 branşta 5 binden fazla kursiyere 9 ayrı kültür ve eğitim merkezinde kurs imkanı sağlıyor. 1 hafta sonra başlayacak yeni dönem için belediye kültür merkezlerinde kurs kayıt alımları sürüyor. 5 gün önce başlayan meslek edindirme kursları için başvurular 2 bini geçerken bu yıl 5 binden fazla kursiyerin başvuru yapması bekleniyor. Engin kültür ve sanat zenginliklerine sahip Osmanlı döneminden günümüze uzanan el sanatlarının yanı sıra 3 bin yıllık tarihe sahip kazaziye ve telkâri kursları, cam boyama, hasır dokuma, çini, seramik, kuyumculuk, hüsnü hat, kaligrafi, tezhip ve ebru en gözde sanat dalları arasında yerini alıyor. Yıldıray Çınar, Derebahçe, Kılıç Dede ve Gazi Kültür Merkezlerinde verilen kursların yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi, Halk Oyunları Merkezi, Türk İslam Sanatları Merkezi ve İlkadım Eğitim Merkezleri her yaştan vatandaşa hitap eden kurs imkanlarını sağlıyor.

Belediye olarak 9 ayrı kültür merkezinde eğitimi verilen meslek edindirme kurslarının geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkan Erdoğan Tok, “Meslek edindirme ve el sanatları kurslarımız bizler için büyük önem taşıyor. 80 branşta hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz imkanlar hem meslek edindirmeyi hem de el sanatlarımızı geleceğe taşımamızı sağlıyor. Bu anlayışla istihdama ve ekonomiye katılım sağlayacak hizmetlerimizi geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.