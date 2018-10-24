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Samsun'da bir kişi cinsel istismardan gözaltına alındı

Samsun’da 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.K., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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