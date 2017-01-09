Samsun’da bir kişi FETÖ’den tutuklandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen cuma günü M.M.’yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.M., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M., "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.