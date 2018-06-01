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01 Haziran 2018 14:21

Samsun’da bir kişinin şüpheli ölümüne 4 gözaltı

Samsun’da bir kişinin ölü olarak bulunması üzerinde polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun’da bir kişinin şüpheli ölümüne 4 gözaltı

01 Haziran 2018 14:21


Olay, Samsun’un Karşıyaka Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Bayraktar (48) bir evin bahçesinde ölü olarak bulundu. Sebahattin Bayraktar’ın boynunda morluklar tespit edilince savcı ölümü şüpheli buldu ve soruşturma başlattı. Sebahattin Bayraktar’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.K., İ.K., Ö.K. ve M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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