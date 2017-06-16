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16 Haziran 2017 19:44

Samsun’da bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun’da bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

16 Haziran 2017 19:44


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (21) aralarında husumet bulunan M.K.’ye (18) tabancayla ateş açarak sağ dizinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan silahlı saldırgan M.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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