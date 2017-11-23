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23 Kasım 2017 15:03

Samsun’da bir otomobilde 7 kaçak tabanca ele geçti

Samsun’da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişi otomobilinde 7 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Samsun’da bir otomobilde 7 kaçak tabanca ele geçti

23 Kasım 2017 15:03


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik yaptıkları istihbarı çalışma sonucu R.G.’nin (44) Hopa’dan Samsun’a silah getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, R.G.’nin idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili R.G. gözaltına alındı.


Samsun Bafralı olduğu öğrenilen R.G, polisteki sorgusunun ardından "silah kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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