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25 Kasım 2017 18:05

Samsun’da “Bir sevdadır öğretmen olmak” söyleşisi

Samsun’da, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle Samsun Kavaklılar Derneği tarafından “Bir sevdadır öğretmen olmak” isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Samsun’da “Bir sevdadır öğretmen olmak” söyleşisi

25 Kasım 2017 18:05


Dernek binasında gerçekleşen söyleşiye Eğitimci Seydamet Aker, konuşması olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, “Günümüzde öğretmenler zorluklar içerisindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ’milletvekili maaşlarını ne kadar yapalım’ diye sormuşlardı. O da ’öğretmen maaşını geçmesin’ demiştir. Bugün Atatürk’ün bu sözü fiilen uygulanmalıdır” dedi.



"Öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur"


Daha sonra konuşma yapan Eğitimci Seydamet Aker, "Bir sevdadır öğretmen" olmak başlığı altında, öğretmenliğin önemini vurguladı. Aker, “Çevrenize bakın. Elleri çalışkan, yüreği umuda gebe, ülkesinin geleceğini vicdanı ile hazırlayan ve gözlerindeki coşku ile ‘bir sevdadır öğretmen olmak’ diyen birini görürseniz, saygıyla selam durun önünde. Çünkü Atatürk’ün baş eğmez bir neferidir o. Bir insanı kurtarmanın bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur. Baş döndürücü bir değişimin olduğu çağda yaşıyoruz. Bunun için öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri, gelişimleri yakından takip etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.




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