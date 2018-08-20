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20 Ağustos 2018 14:32

Samsun’da boğulan genç defnedildi

Samsun’da serinlemek için girdiği denizde boğulan 4 kişiden 18 yaşındaki Furkan Veral, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Samsun’da boğulan genç defnedildi

20 Ağustos 2018 14:32


Dün 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi sahilinde serinlemek için denize giren 5 kişinin denizde kaybolması üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik DEGAK-1 ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli ’Kurbağa Adamlar’ tarafından yapılan aramalar sonucunda denizden çıkartılan 5 kişiden 4’ü hayatını kaybetmişti. Denizde boğularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Furkan Veral’ın cenazesi Bafra’nın Tepecik Mahallesi’ndeki evinden alınarak Kazandere Camisi’ne getirildi. Cenaze, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.


Cenazeye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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