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07 Haziran 2018 11:16

Samsun’da büyüleyen kum sanatı gösterisi

Kum ve Kaligrafi Sanatı Türkiye Şampiyonu Oğuz Kızıklı, Samsun’da gerçekleştirdiği kum sanatı gösterisi ile adeta büyüledi.

Samsun’da büyüleyen kum sanatı gösterisi

07 Haziran 2018 11:16


Samsun’un Atakum ilçesinde her yıl Ramazan ayında vatandaşlara keyifli anlar yaşatan "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinin bu yıl yedincisi düzenleniyor. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) geleneksel Ramazanları yaşamak isteyen ziyaretçileri için iftar öncesi ve iftar sonrası dopdolu bir program hazırladı. Yeşilyurt AVM açık otopark alanında Ramazan ayının ilk günü başlayan ve devam eden Fasl-ı Şahane etkinlikleri kapsamında, ünlü Kum ve Kaligrafi Sanatı Şampiyonu Oğuz Kızıklı, Samsunlulara yaptığı gösteriler ile unutulmaz anlar yaşattı.


Yaklaşık 30 dakika boyunca kum sanatı gösterisi gerçekleştiren Oğuz Kızıklı, yaptığı çalışmalar ile adeta göz kamaştırdı. Kum sanatı gösterisinin ardından program tiyatro ile devam etti.




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