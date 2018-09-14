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Samsun'da ByLock'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun polisinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Yozgat’ta düzenlenen operasyonla yakalayarak Samsun’a getirdiği ve ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi, adliyeye sevk edildi.

Samsun polisinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Yozgat'ta düzenlenen operasyonla yakalayarak Samsun'a getirdiği ve ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi, adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle Bayram A.H.'yi Yozgat'ta yakalayarak Samsun'a getirdi. Örgüte ait kapatılan Sakarya Dershanesi eski çalışanı olduğu öğrenilen Bayram A.H., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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