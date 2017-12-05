Samsun’da ByLock’tan 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce Samsun il merkezi ile Havza ve Ayvacık ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock’u kullandıkları tespit edilen 13 kişiyi gözaltına almıştı.

FETÖ’ye bağlı kurumlarda çalışanlar ile kamuda çalışıp ihraç olanlardan oluşan 6’sı kadın 13 kişi polisteki sorgularının ardından bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.