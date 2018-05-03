Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 17:22

Samsun’da ByLock’tan bir kişiye ev hapsi, 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 2’si kadın 3 kişiden birine mahkeme ev hapsi verirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da ByLock’tan bir kişiye ev hapsi, 2 kişiye adli kontrol

03 Mayıs 2018 17:22


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ByLock kullandıkları tespit edilen Samsun merkezde Ümmihan Nur Ö. ve Kevser Ç. ile İstanbul’da gözaltına alınarak Samsun’a getirilen Bülent Y.’nin polisteki sorguları tamamlandı. Yaklaşık bir hafta önce gözaltına alınan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişiden örgütün öğrenci evi ablası olduğu ileri sürülen Kevser Ç.’ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verilirken, Ümmihan Nur Ö. ve Bülent Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
18
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    18°C
  • Cumartesi
    Sisli
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç