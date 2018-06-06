Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi ve Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayında 3 gün içinde 3 ayrı caminin abdesthane ve tuvaletlerinden 33 adet musluk sökülerek çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Fatih A.’yı (19) yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık zanlısının çaldığı muslukları daha sonra sattığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, muslukları satın alan şahsı da yakalayarak "hırsızlık malı satın almak" suçundan ifadesini alıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bıraktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorgulanan Fatih A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Fatih A., "Maddi durumum kötü olduğu için caminin musluklarını çaldım. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, Fatih A.’nın "ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Fatih A., Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.