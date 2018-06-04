Samsun’da “Cemal Safi Parkı” açıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin’in katılımıyla yapılan açılış töreninde binlerce vatandaş yer aldı.

Açılış öncesinde Baruthane Mahallesi, Kalkancı Mahallesi ve Karasamsun Mahallelerinde ikamet eden vatandaşların katıldığı iftar programı düzenlendi.

"İlçemize altın çağını yaşatıyoruz"

İftar sonrası konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Komşu iftar soframıza gelen siz değerli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Biz, komşuları ve mahalle sakinlerini iftar sofralarımızda bir araya toplayarak, sevgi ve saygı ortamını oluşturmak istedik. Bunu her akşam farklı mahallemizde gerçekleştiriyoruz ve vatandaşlarımızdan da güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. İlkadım Belediyesi olarak son 4 yılda İlkadım ilçemize altın çağını yaşatıyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Yaptığımız hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek buraya Cemal Safi Parkı’nın temelini atarak bugün de açılışını gerçekleştirdik. Bu parkın olduğu alan çok eski bir yerdi. Buradaki vatandaşlarımız da buraya bir park yapılmasını istedi. Biz de onlara söz verdik ve sözümüzü yerine getirdik. Hayrılı uğurlu olsun" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Burada gördüğümüz manzara bizleri çok memnun etti. Bu güzel parkın açılışı ile bir araya geldik. Birlikte kullanacağımız ve çocuklarımızın sesleriyle birlikte inşallah bizlerin de bir arada olacağı çok güzel bir park hayata geçirildi. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliktir. Bizim gücümüz kardeşliğimizden ve birliğimizden gelen bir güçtür. İnşallah bu gücümüzle birlikte ülkemizin gelecek dönemine ışık tutacak hem de 24 Haziran seçimlerinden hep birlikte ülke olarak daha da güçlenerek çıkacağız. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bizler ülkemiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için daha güçlü bir Türkiye hayal ediyorum ve bu hayalimizi de gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.