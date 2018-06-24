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24 Haziran 2018 14:38

Samsun’da cep telefonu gasp eden Iraklılar yakalandı

Samsun’da Iraklıların cep telefonlarını gasp eden ve kızlarını da alıkoyduğu iddia edilen 2 ıraklı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun’da cep telefonu gasp eden Iraklılar yakalandı

24 Haziran 2018 14:38


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Hamıd Jawad Ebed (47) ile kızları Shams A.H.J.J.(14) ve Ann H.J.J.(10)’nin cep telefonları gasp edildi. Gaspçılar kız çocuklarını da alıkoydu. Gaspçılar kayıplara karışırken, olay polise haber verildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu gasp ve kız çocuklarının alıkonulması olayıyla ilgili Irak uyruklu Alı Ahmet Khattar Khattar (21) ve Noor Salah Abmed Zıyadı (34) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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