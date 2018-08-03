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03 Ağustos 2018 10:02

Samsun’da çift başlı yılan bulundu

Hayvanlar arasında ender olarak görülen çift başlı yılanlardan biri, Samsun’un Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından bulundu.

Samsun’da çift başlı yılan bulundu

03 Ağustos 2018 10:02


Yasin Uçar adlı vatandaş, Çarşamba’dan iş için Karakaya Mahallesi’ne doğru giderken yol üstünde 35 santimetre uzunluğunda çift başlı bir yılına rastladı. Çift başlı yılanı bulduğunda çok şaşırdığını söyleyen vatandaş, yılanı Çarşamba’ya getirdi ve iş arkadaşı Beytullah Öztürk’e teslim etti.


İki gün süreyle çevresinde ilgi odağı olan yılanı güneş gözlüğü kabında besleyip baktığını belirten Öztürk, “35 santimetre uzunluğunda siyah renkte olan çift başlı yılanı ne yapmalıyız diye düşündük. Daha sonra, Kirazlık Çay Mahallesi, Değirmenbaşı Caddesi’nde tanıdık bir evin bahçesine yani doğal yaşama yılanı saldık” dedi.


Çift başlı yılanın bulunduğu mahalle Çarşamba’ya ortalama 30 kilometre mesafede bulunuyor.




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