Samsun’da coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk adımının atıldığı Samsun’da 99. yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kutlamalar ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonrasında Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasını temsil eden Türk Bayrağı karaya çıkartıldı. Etkinlikler, daha sonrasında Samsun Valiliği önünde devam etti.

Valilik önündeki etkinliklerde ilk olarak İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri şiir okudu. Daha sonrasında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Kudret silsilesinin son halkası olan Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayarak Aziz Türk milletinin varlığına son vermek isteyen Batı emperyalizmi bu emelini gerçekleştirmek için 1. Dünya Savaşı’nda yaptığı gizli anlaşmalarla Osmanlı coğrafyasını kendi aralarında parçalamış, Mondros Mütarekesi’ni istismar ederek yurdumuzu hukuksuz işgal etmiştir. 1453 yılından beri Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul yabancı askerler tarafından işgal edilmiştir. Milli Mücadele’nin lideri Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsunlulardan gördüğü dirayet ve cesaretten örnek alarak Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele hareketini devreye sokmuştur. Dolayısıyla 19 Mayıs, Samsun için ayrı bir önem taşımaktadır. Milli Mücadele şehri olarak 100. yılın heyecanını şimdiden duyuyoruz. 100. yıla yakışır kapsamlı etkinlikler planlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Selanik’teki Atatürk Evi’nden getirilen toprak, Vali Osman Kaymak’a teslim edildi. Balkanlardaki Türkleri temsilen bayrak takdimi yapıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılmak üzere bin kilometre pedal çevirerek Iğdır’dan Samsun’a gelen bisikletçiler, Iğdır Valisi Sayın Enver Ünlü’den teslim aldıkları Türk bayrağını Vali Kaymak’a takdim etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, halk oyunu gösterisinde bulundu. 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü selamlama geçişinin yapıldığı törende Yıldırım Mehteran Takımı da gösteri gerçekleştirdi. Törende daha sonra Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü sporcuları akrobasi gösterisi sergilerken, İlkadım ve Anadolu gezintisi halk dansları ve oyunları gösterisi sergilendi. Valilik önündeki etkinlikler dağcıların gösterisi ve 19 Mayıs Yarı Maratonu ödül töreninin ardından sona erdi.