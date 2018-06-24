Samsun’da coşkulu seçim kutlaması

Milletvekili Genel Seçimleri’nden zaferle çıkan AK Parti’nin seçim kutlamasında renkli görüntüler yaşandı. Kadınlar davul çalarken, erkekler de halay çekti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,60 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı oldu. AK Parti ise Türkiye genelinde 42,49 oy aldı. Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP ise yüzde 11,19 oy aldı. Cumhur İttifakı’nın 53,58’lik oyuna karşılık, CHP, İP ve Saadet Partisi’nden oluşan Millet İttifakı 34,13 oyda kaldı.

Samsun’da ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 66,58’ini aldı. Muharrem İnce yüzde 23,07, Meral Akşener yüzde 8,88, Temel Karamollaoğlu 0,98, Doğu Perinçek 0,19 ve Selahattin Demirtaş 0,29 oranında oy aldı.

AK Parti’liler, seçim sonuçlarını il ve ilçelerde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezlerinde takip etti. Sandıkların açılmasıyla birlikte partililer sonuçlarının iyiye gitmesiyle birlikte sokaklara dökülmeye başladı. SKM’lerde başlayan kutlamalar, Kurtuluş Yolu’ndaki büyük kutlamada zirveye ulaştı. Kadınlar davul çalarak sonuçları kutlarken, erkekler ise göbek atıp, halay çekti. Kurtuluş Yolu’ndaki kutlamalarda ise meşale ve havai fişek gösterileri göz kamaştırdı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Emine Coşkun Bilgin, Caner Göktepe ve Mehmet Yasir Okudan otobüsün üstüne çıkarak binlerce Samsunluyla birlikte seçim sonuçlarını kutladı.

Otobüsten vatandaşlara seslenen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Bundan 99 yıl önce Türkiye’nin kurtuluşuna giden adımın atıldığı Samsun’da bir kez deha kurtuluşun altına imza attınız. Sizler bizleri utandırmadınız. Bizler de sizleri utandırmayacağız. Türkiye aldığı kararla geleceğine sahip çıkmıştır. Bundan sonraki günlerde Türkiye’yi daha iyi günler bekliyor” dedi.

Kutlamalar, konuşmaların ardından geç saatlere kadar devam etti.