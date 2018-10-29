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Samsun'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

SAMSUN(İHA) – Samsun’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 95.

SAMSUN(İHA) – Samsun'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.


Yeşilyurt AVM'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacak marşlarla bando gösterileri sahne aldı. Bu yıl kuruluşunun 95. yılı kutlanan Cumhuriyet'in sevinci ve coşkusu AVM'de bando gösterileri ve birbirinden renkli etkinlikler eşliğinde yaşandı. Büyük küçük herkesin ellerindeki şanlı bayrakla eşlik ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel marşlar, Yeşilyurt AVM ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşattı. Aynı saatlerde Pador dans topluluğu 12 kişilik ekibi ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilmiş halk oyunları ekibi fast food katında izleyici ile buluştu. Fast food katında kurulan alanda Karadeniz Jimnastik Okulundan gelen 6-11 yaş grubu minikler, önce artistik jimnastik gösterisi yaptı, hemen ardından Japon boğuşma ve yerde mücadele esasına dayanan savunma sanatı jiu jitsu ile hünerlerini ortaya koydu.

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