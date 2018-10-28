Samsun'da "Cumhuriyet Yürüyüşü"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlamaları kapsamında Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu töreni yapılarak ardından "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'incü yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törende Samsun Valiliği, Samsun Samsun Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenkleri anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Kaymak, hatıra defterini imzaladı. Ardından "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan "Cumhuriyet Yürüyüşü", Devlet Su İşleri(DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü önünde sona erdi. Yürüyüşte, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Yoldan geçen vatandaşlar da yürüyüş yapanlara alkışlarıyla destek verdi.

Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Şahin, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.