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29 Haziran 2017 14:03

Samsun’da Deaflympics Şenliği

Deaflympics 2017’nin resmi maskotu Çakır, Samsun’da Bulvar AVM’nin bahçesinde, vatandaşlarla spor etkinlikleri gerçekleştirdi.

Samsun’da Deaflympics Şenliği

29 Haziran 2017 14:03


18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın resmi maskotu Çakır, vatandaşlarla oyunlarda yer alacak branşlardan golf, basketbol, masa tenisi ve futbol oynarken, bilek güreşi ve dart etkinliği de gerçekleştirdi.


Samsunluları spora teşvik ederken Deaflympics 2017 hakkında bilgi sahibi olmaları da hedeflenen etkinlikte, vatandaşlar; böyle büyük bir organizasyonu Samsun’a taşıdığı için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür ettiler.


Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada Çakır, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.




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