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21 Kasım 2017 12:36

Samsun’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 3 kişiden 2’si tutuklandı, 1’i ise serbest bırakıldı.

Samsun’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

21 Kasım 2017 12:36


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda Irak uyruklu Mohammed Atallah Hemod Al S.(27), Abubekır Adnan Zekı Al M.(19) ve Mohammed Smaeın Sharaef Al A.’yi (62) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mohammed Atallah Hemod Al S. ve Abubekır Adnan Zekı Al M. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Mohammed Smaeın Sharaef Al A. ise mahkemece serbest bırakıldı.




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