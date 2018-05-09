Samsun’da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest kaldı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 9’u Irak uyruklu, 1’i Türk vatandaşı olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Mohahad Jumaah Aleh S. ve Abdulrazzaq Adnan Jiyad J. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Alaa Abdulhuseın Muhammed M. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Alaa Abdulhuseın Muhammed M., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Alaa Abdulhuseın Muhammed M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1’i Türk, 6’sı Iraklı 7 kişinin TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.