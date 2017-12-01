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01 Aralık 2017 15:16

Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişi tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 2 kişiden 1’i tutuklanırken, diğeri ise mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişi tutuklandı

01 Aralık 2017 15:16


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik istihbari çalışma sonucu 3 gün önce Samsun’un Canik ilçesinde 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonda Soğuksu Mahallesi’nde Imad Salah Mohammed Mohammed (30) ve Omar Kawan Atıyah Atıyah’ı (20) gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 2 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Omar Kawan Atıyah Atıyah tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Imad Salah Mohammed Mohammed ise mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verildi.




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