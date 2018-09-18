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Samsun'da DEAŞ'tan 6 Iraklı tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgünü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1'i 18 yaşından küçük 7 DEAŞ'lı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 18 yaşından küçük olan Iraklı serbest bırakılıp ailesine teslim edilirken, 6 Iraklı savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 6 Iraklı mahkemece, "silahlı terör örgütün üye olmak" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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