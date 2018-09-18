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Samsun'da DEAŞ'tan 7 Iraklı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgünü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şahıs gözaltına alınmıştı. 3 kişi ifadelerinin ardından polis tarafından serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan Irak uyruklu 2 zanlı da dün Samsun Adliyesine sevk edilerek mahkemece serbest bırakıldı.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Iraklı şahıslardan biri daha önce kaza geçirip ayağından yaralı olması nedeniyle polis tarafından tekerlekli sandalyeyle adliyeye çıkarıldı.

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