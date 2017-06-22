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22 Haziran 2017 16:52

Samsun’da DEAŞ’tan adliyeye sevk edilen 11 kişiye adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 Iraklı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da DEAŞ’tan adliyeye sevk edilen 11 kişiye adli kontrol

22 Haziran 2017 16:52


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi ile İlkadım ilçesinin Karadeniz Mahallesi’nde operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında Iraklı uyruklu 11 kişi gözaltına alınmıştı.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu Feıg Abd Suhaıl Al H. (33), Ala Dahham Hammood H. (26), Ahmed Adel Jasım Al H. (18), Ihsan Hameed Rasheed A. (30), Ayad Ghanım Merıe M. (34), Marwan Hameed Rashıd R. (28), Emad Ghanım Merıe M. (37), Hassan Mohammed Ahmed A. (23), Muhammed Abdurrahman Muhammed Al R. (21), Husseın Hajem Husseın Al O. (22) ve Abdullah Gazi Muhammed M.(30) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 11 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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