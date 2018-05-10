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10 Mayıs 2018 18:08

Samsun’da DEAŞ’tan adliyeye sevk edilen 2 Iraklıya adli kontrol

Samsun’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da DEAŞ’tan adliyeye sevk edilen 2 Iraklıya adli kontrol

10 Mayıs 2018 18:08


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu Khaldoon Ahmed R. savcının talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Hamad Abdullah Nawaf N. ve Omar Younus Taha Al S. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hamad Abdullah Nawaf N. ve Omar Younus Taha Al S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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