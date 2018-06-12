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12 Haziran 2018 16:20

Samsun’da DEAŞ’tan adliyeye sevk edilen Iraklı tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da DEAŞ’tan adliyeye sevk edilen Iraklı tutuklandı

12 Haziran 2018 16:20


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Iraklı uyruklu Farhan Mahmood Hadır’ı terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanan Farhan Mahmood Hadır, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Iraklı şüpheli, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




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