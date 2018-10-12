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Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şahsı gözaltına almıştı. 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan Suriye uyruklu 6 zanlı Samsun Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye sevk edilerek ek gözaltı süresi alındı.


Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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