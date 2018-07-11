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11 Temmuz 2018 15:11

Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 3 Iraklı adliyede

Samsun’da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 Iraklı’dan 1’i sınır dışı edilirken, 3’ü ise adliyeye sevk edildi.

Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 3 Iraklı adliyede

11 Temmuz 2018 15:11


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Temmuz’da Samsun’un İlkadım ve Canik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında Irak uyruklu 10 kişiyi gözaltına almıştı. Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı uyruklu 1 şahıs, savcının talimatı doğrultusunda sınır dışı edilirken, işlemleri tamamlanan 3 Iraklı ise ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 6 Iraklı’nın ise TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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