Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 3 Iraklı adliyede

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Temmuz’da Samsun’un İlkadım ve Canik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında Irak uyruklu 10 kişiyi gözaltına almıştı. Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı uyruklu 1 şahıs, savcının talimatı doğrultusunda sınır dışı edilirken, işlemleri tamamlanan 3 Iraklı ise ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 6 Iraklı’nın ise TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.