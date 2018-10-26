Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan 4 Iraklının gözaltı süresi uzatıldı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı.
Olay, Samsun İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları 2 ayrı operasyonda Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alanın şahısların savcılık tarafından gözaltı süreleri uzatılmasına karar verildi. 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünden Samsun Adliyesine sevk edilip nöbetçi mahkemece gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verilip yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüler.
Soruşturma devam ediyor.