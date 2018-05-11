Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 13:10

Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan şahsa adli kontrol

Samsun’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan şahsa adli kontrol

11 Mayıs 2018 13:10


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Türk vatandaşı Ali K.’yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ali K., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ali K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç