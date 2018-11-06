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Samsun'da DEAŞ'tan Iraklıya adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu Khalaf A.A.Y.'yi İlkadım ilçesi bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Khalaf A.A.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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