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24 Mayıs 2018 17:33

Samsun’da DEAŞ’tan yargılanan Iraklı’ya 6 yıl 3 ay hapis

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan tutuklanan 1 Iraklı yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da DEAŞ’tan yargılanan Iraklı’ya 6 yıl 3 ay hapis

24 Mayıs 2018 17:33


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili’yi İlkdım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili 18 Ocak tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Çorum L Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistesi (SEGBİS) ile katılan İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili, tercüman aracılığıyla verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili’yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.




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