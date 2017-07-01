Samsun’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

yıl dönümü kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Batıpark’ta gerçekleştirildi. Kutlama programında yağlı direkten bayrak alma, dragon bot, yüzme, halat çekme ve suda ördek yakalama yarışmaları yapıldı. Yarışmalar renkli görüntülere sahne olurken, zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yarışmaları kazananlara çeşitli ödüller verildi.

Kutlamalara Vali Vekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 01 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile milletimiz denizlerinde de egemenlik hakkını kazanmış ve bu tarihi ’Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutlamaya başlanmıştır. Bu yasa doğrultusunda, 8333 km. kıyı uzunluğunda üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, denizciliğimizin geliştirilmesi ve daha iyi seviyeye taşınması hedeflenmektedir. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız ve kuzeyi tamamen denizle çevrili ilimizde deniz ticaretinin daha da gelişmesi en büyük dileğimizdir. Denizciliğin önemli olduğu ilimizde denizlerimizin korunması için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Sahil Güvenlik Teşkilatımız Samsun’da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı olarak konuşlanmış ve Sarp’tan Karasu’ya kadar olan bölgede önemli görevleri yerine getirmektedir. Bu yıl 91. yılını kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Kutlamalarda Yeşilyurt Grup da stant açarak liman faaliyetlerini tanıttı.