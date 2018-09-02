Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda dün meydana gelmişti. Tokat’tın Erbaa ilçesinden denize girmek için kardeşi Ertuğrul Çetin ve 2 arkadaşı ile birlikte Samsun’a gelen 31 yaşındaki Serdal Çetin, denizde kaybolmuştu. Ertuğrul Çetin ve 2 arkadaşı boğulma tehlikesi geçirip denizden çıkartılırken, Serdal Çetin kaybolmuştu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan Serdal Çetin, kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.