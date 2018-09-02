Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 18:04

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da serinlemek için kardeşi ve 2 arkadaşı ile birlikte denize giderek boğulma tehlikesi geçiren bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

02 Eylül 2018 18:04


Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda dün meydana gelmişti. Tokat’tın Erbaa ilçesinden denize girmek için kardeşi Ertuğrul Çetin ve 2 arkadaşı ile birlikte Samsun’a gelen 31 yaşındaki Serdal Çetin, denizde kaybolmuştu. Ertuğrul Çetin ve 2 arkadaşı boğulma tehlikesi geçirip denizden çıkartılırken, Serdal Çetin kaybolmuştu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan Serdal Çetin, kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç