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23 Ağustos 2018 23:10

Samsun’da denizde ceset bulundu

Samsun’da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Samsun’da denizde ceset bulundu

23 Ağustos 2018 23:10


Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen vatandaşlar sahile vurmuş suyun içinde yüzüstü yatar halde ceset buldu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Karadeniz içinde sahile vurmuş ve çürümeye başlayıp beyazlamış ceset ile karşılaştı. Kimliği belirsiz cesedin boynunda zincire takılı haç olduğu tespit edildi. Ceset denizden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şubesine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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