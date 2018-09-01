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01 Eylül 2018 18:35

Samsun’da denize giren 4 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun’da serinlemek için denize giren 4 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun’da denize giren 4 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi

01 Eylül 2018 18:35

Denizden yaklaşık 25 dakika sonra çıkarılan 1 genç ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.


Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan geldikleri öğrenilen Rahman Y., Necati E., Ramazan Y. ve Serdar Ç. (31) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra iddiaya göre denizde sürüklenmeye başlayan Serdar Ç., suda kayboldu. Onu kurtarmak için derine dalan diğer 3 arkadaş da boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören cankurtaranlar duruma hemen müdahale ederek, Rahman Y., Necati E. ve Ramazan Y.’yi sudan karaya çıkardı. Serdar Ç. ise yaklaşık 25 dakika boyunca denizde yapılan arama çalışmalarının ardından bulunarak sudan çıkartıldı.


Durumu ağır olan Serdar Ç. özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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