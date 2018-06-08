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08 Haziran 2018 18:45

Samsun’da devrilen otomobil alev alınca vatandaşlar söndürdü

Samsun’da refüje çarpıp devrilen otomobil alev alınca vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü.

Samsun’da devrilen otomobil alev alınca vatandaşlar söndürdü

08 Haziran 2018 18:45

Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurgül B. idaresindeki 55 BCL 66 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp devrilerek alev aldı. Vatandaşlar yangın tüpleri ile araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Araç sürücüsü ile birlikte 1’i çocuk 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.




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