Samsun’da dillere destan düğün

3 bin 500 davetlinin katıldığı düğün töreninde ünlü sanatçılar; Sibel Can, Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’da sahne aldı.

Samsun’da lüks bir otelde düzenlenen düğün törenine yoğun katılım oldu. Düğün töreni Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt’un konuşması ile başladı. Torunu ve gelinini tebrik eden Yeşilyurt, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Çiftin nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin kıydı. Çiftin dansının ardından kemençe eşliğinde horon oynandı. Daha sonra sahneye Sibel Can çıkarak şarkılarıyla davetlileri coşturdu. Sibel Can’dan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu sahne aldı.

Siyaset ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı düğün törenine; AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Valisi Osman Kaymak, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak, Yeşilyurt ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.